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Seçimler ne olur? Kim kazanır? Bu da bayram sohbetleri "ANKETİ" | Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Kimin vaatlerini karşılığı var?

A Haber
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Giriş: 24.04.2023 13:25
14 Mayıs seçimlerine hızla giderken Ramazan Bayramı'nı geride bıraktık. Bayram ziyaretlerinde sohbetlerin ana gündemi ise "Seçim ne olur?" konusu oldu. Peki bayram sohbetlerinde neler konuşuldu? Hangi adaya destek artıyor? Siyaset Bilimci Onur Erim ve Gazeteci Ceyhun Bozkurt, A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Bu da bayram sohbetleri anketi! BU DA BAYRAM SOHBETLERİ ANKETİ!

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Bu da bayram sohbetleri anketi!
Bu da bayram sohbetleri anketi!
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