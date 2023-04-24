24 Nisan 2023, Pazartesi
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Seçimler ne olur? Kim kazanır? Bu da bayram sohbetleri "ANKETİ" | Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Kimin vaatlerini karşılığı var?
14 Mayıs seçimlerine hızla giderken Ramazan Bayramı'nı geride bıraktık. Bayram ziyaretlerinde sohbetlerin ana gündemi ise "Seçim ne olur?" konusu oldu. Peki bayram sohbetlerinde neler konuşuldu? Hangi adaya destek artıyor? Siyaset Bilimci Onur Erim ve Gazeteci Ceyhun Bozkurt, A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.