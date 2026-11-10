196 ülkeden temsilciler Antalya'da! COP31'de zirve alanından son gelişmeler

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı COP31 İklim Zirvesi, Antalya'da ikinci gününde devam ediyor. 196 ülkeden temsilcilerin katıldığı zirvede, iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir kalkınma ve küresel iş birliğine yönelik görüşmeler gerçekleştiriliyor. Uluslararası katılımın yoğun olduğu organizasyonda, Türkiye'nin ev sahipliği ve zirve kapsamında yürütülen çalışmalar dikkat çekiyor. Peki, COP31'de ikinci gün nasıl geçiyor, zirve alanında neler yaşanıyor? Antalya'daki atmosferi ve son gelişmeleri A Haber muhabiri Cansın Helvacı aktarıyor.