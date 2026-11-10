Dünya Raporu | Japonya'da 5,7'lik deprem: 22 yaralı! Çin Seddi beyaza büründü

Dünyanın farklı noktalarında yaşanan dikkat çekici olaylar A Haber Dünya Raporu'nda ekrana geldi. Japonya'da meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremde en az 22 kişi yaralanırken, sarsıntının şiddeti güvenlik kameralarına yansıdı. Hindistan'da bir plastik fabrikasında çıkan yangın patlamaya neden olurken, Endonezya'da orman yangınına müdahale eden helikopter nehre düştü. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Çin'de kasasındaki kartonlar tutuşan kamyonetin sürücüsü, aracı doğrudan itfaiye binasına götürerek yangının söndürülmesini sağladı. ABD'nin Florida eyaletinde sel nedeniyle mahsur kalan şempanzelere dronla yiyecek ulaştırıldı. Çin'in başkenti Pekin'de ise mevsimin ilk kar yağışıyla birlikte tarihi Çin Seddi beyaza büründü.