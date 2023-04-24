Seçimler ne olur? Kim kazanır? Bu da bayram sohbetleri "ANKETİ" | Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Kimin vaatlerinin karşılığı var?

"ELLERİNDEKİ FIRSATI KULLANAMADILAR"

Muhalefetin yapması gereken şuydu ellerinde çok ciddi siyasi platformlar var. Şimdiye kadar da vardı ama özellikle son 3,4 – 4 senedir elinde İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyesi gibi hem maddi açıdan hem görünebilirlik açısından kendini ispat edebileceği çok ciddi yerler vardı.

Fakat muhalefet bu şansını kullanamadı. Hatta durumu idare etse bile belki bir şekilde kendilerine faydası olurda fakat çok kötü yönetimler sergilerdi İstanbul ve Ankara'da.