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Haberler Özel Haber Haberleri Seçimler ne olur? Kim kazanır? Bu da bayram sohbetleri "ANKETİ" | Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Kimin vaatlerinin karşılığı var?

Seçimler ne olur? Kim kazanır? Bu da bayram sohbetleri "ANKETİ" | Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Kimin vaatlerinin karşılığı var?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 24.04.2023 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023
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Seçimler ne olur? Kim kazanır? Bu da bayram sohbetleri ANKETİ | Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Kimin vaatlerini karşılığı var?

14 Mayıs seçimlerine hızla giderken Ramazan Bayramı'nı geride bıraktık. Bayram ziyaretlerinde sohbetlerin ana gündemi ise "Seçim ne olur?" konusu oldu. Peki bayram sohbetlerinde neler konuşuldu? Hangi adaya destek artıyor? Siyaset Bilimci Onur Erim ve Gazeteci Ceyhun Bozkurt, A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kaldı. Seçim gündemi gün geçtikçe ısınıyor.

Seçimler ne olur? Kim kazanır? Bu da bayram sohbetleri ANKETİ | Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Kimin vaatlerini karşılığı var?

Geride bıraktığımız Ramazan Bayramı'nda akraba eş dost ziyaretlerinde sohbetlerin ana konusu 14 Mayıs seçimleri oldu. Genelde "Seçim ne olur?" konusu konuşulup tartışıldı.

Seçimler ne olur? Kim kazanır? Bu da bayram sohbetleri ANKETİ | Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Kimin vaatlerini karşılığı var?

KİMİN VAATLERİNİN KARŞILIĞI VAR?

Hangi liderin vaatleri seçmende karşılık buluyor? 7'li koalisyon yerli gaza neden muhalefet etti? Yerli doğal gaza muhalefet neden sevinmedi? Siyaset Bilimci Onur Erim ve Gazeteci Ceyhun Bozkurt, A Haber canlı yayınında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Seçimler ne olur? Kim kazanır? Bu da bayram sohbetleri ANKETİ | Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Kimin vaatlerini karşılığı var?

MUHALEFET YAPAMAMA TARZI

Siyaset Bilimci Onur Erim: Muhalefetin özellikle son 2 – 2,5 yıldır muhalefet etme veya siyaset yapma veya siyaset yapamama tarzına baktığınız zaman aslında bugünkü aldıkları pozisyonları da gayet anlayışla karşılanması gereken şeyler.

Seçimler ne olur? Kim kazanır? Bu da bayram sohbetleri ANKETİ | Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Kimin vaatlerini karşılığı var?

"ELLERİNDEKİ FIRSATI KULLANAMADILAR"

Muhalefetin yapması gereken şuydu ellerinde çok ciddi siyasi platformlar var. Şimdiye kadar da vardı ama özellikle son 3,4 – 4 senedir elinde İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyesi gibi hem maddi açıdan hem görünebilirlik açısından kendini ispat edebileceği çok ciddi yerler vardı.

Fakat muhalefet bu şansını kullanamadı. Hatta durumu idare etse bile belki bir şekilde kendilerine faydası olurda fakat çok kötü yönetimler sergilerdi İstanbul ve Ankara'da.

Seçimler ne olur? Kim kazanır? Bu da bayram sohbetleri ANKETİ | Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Kimin vaatlerini karşılığı var?

REDDEDİŞ SÜRECİ

İzmir'deki kötü yönetim zaten devam ediyor yıllardır. Durum böyle olunca niye anlayışlar karşılanması lazım diyorum, siz muhalefet olduğunuzu düşünün kendi üzerine düşen ve kendinizi göstermeniz gereken platformlarda sıfır çekiyorsunuz hatta eksi yazıyor hanenize dolayısıyla halka vadedeceğiniz birçok şey olabilir ama halk bunları sadece vaatler üzerinden değerlendirmiyor performansınız üzerinden değerlendiriyor.

Seçimler ne olur? Kim kazanır? Bu da bayram sohbetleri ANKETİ | Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Kimin vaatlerini karşılığı var?

ALGI OPERASYONLARI VE YALANLAR

Performansta da bir şey yok. Yapmanız gereken tek şey var iktidar ne söylerse söylesin, ne yaparsa yapsın bunu bir reddediş sürecine gireceksiniz. Bunu devamlı ve sürekli ve de her zaman dozu artan algı operasyonları ve yalanlarla süsleyeceksiniz. Devamlı vatandaşa iktidarın yaptıklarının yalan olduğunu bunların hepsinin bir hayal ürünü olduğunu söyleyeceksiniz.

Seçimler ne olur? Kim kazanır? Bu da bayram sohbetleri ANKETİ | Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Kimin vaatlerini karşılığı var?

İNSANLARIN GÖZÜNE PERDE ÇEKMEK

Her ne kadar bu gazdan çıkan alev insanların gözüne girse de muhalefetin yapmaya çalıştığı insanların gözüne bir perde çekmek bunların hepsi yalan bunların hepsi hurafe demek ve buradan bir şeyler medet ummak.

Seçimler ne olur? Kim kazanır? Bu da bayram sohbetleri ANKETİ | Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Kimin vaatlerini karşılığı var?

Vatandaşımız seçmenimiz buna itibar gösteriyor mu? Ben şahsen özellikle bayramda hem eş dost akraba ziyaretlerinde her gören bizi siyaset konuşmaya çalışıyor. Ben akrabamı eşimi dostumu bayramda sohbet etmeye gitmişim ben de istemiyorum siyaset konuşmak hele aile ortamında ama mecburen konu hep buraya geliyor.

Seçimler ne olur? Kim kazanır? Bu da bayram sohbetleri ANKETİ | Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Kimin vaatlerini karşılığı var?

"HİÇ KİMSE İNANMIYOR"

Net tespitimi söyleyeyim. Bir kere bu algı operasyonlarına bu yalanlara zaten körü körüne 7'li koalisyona oy vereceğim diyenlerin dışında hiç kimse inanmıyor ve hatta komik buluyor.

Seçimler ne olur? Kim kazanır? Bu da bayram sohbetleri ANKETİ | Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Kimin vaatlerini karşılığı var?

"OY VERECEĞİM DİYENLER DA İNANMIYOR"

İkinci taraf oy vereceğim diyenler arasında da ben bunlara inanan görmedim. Onlar da bu konunun farkında. Sadece algı operasyonları ve yalanlar üzerinde kurulu bir siyasi dünya inşa etmeye çalıştıklarının farkında.

Seçimler ne olur? Kim kazanır? Bu da bayram sohbetleri ANKETİ | Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Kimin vaatlerini karşılığı var?

BAYRAM ZİYARETİ ANKETİ

Geçen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bayram ziyaretlerinde anket rakamlarıyla bir okuma yapmam ama bayram akraba eş dost anketimi söyleyeyim geçen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın CHP adayı Muharrem İnce'ye verenlerin hepsi yine CHP'ye veriyor benim ziyaretim sonucu.

Seçimler ne olur? Kim kazanır? Bu da bayram sohbetleri ANKETİ | Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Kimin vaatlerini karşılığı var?

"AKŞENER'E OY VERECEĞİM DİYENLER..."

Sayın Erdoğan'a verenlerin hep si Erdoğan'a veriyor. Bir ekstra geçen seçimlerde Sayın Akşener'e oy vereceğim diyenler arasındaki bir tanesi bile Akşener'e ve Kılıçdaroğlu'na oy vereceğim diyeni de duymadım.

Seçimler ne olur? Kim kazanır? Bu da bayram sohbetleri ANKETİ | Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Kimin vaatlerini karşılığı var?

SEÇMEN GAYET İYİ FARKINDA

Buradan nasıl bir sonuç çıkarır izleyicilerimiz ve sizler ayrı bir konu ama sonuç itibariyle aslında vatandaş seçmen her şeyin gayet iyi farkında. Maalesef muhalif liderlerimizden çok daha işin farkındalar. O da bizim muhalefetimizin ne kadar üzücü bir noktada olduğunu gösteriyor.

Hiçbir başarı hikayeleri yok.

Seçimler ne olur? Kim kazanır? Bu da bayram sohbetleri ANKETİ | Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Kimin vaatlerini karşılığı var?

TEK MOTİVASYONLARI ERDOĞAN'A KARŞITLIK

Gazeteci Ceyhun Bozkurt: Şu görülüyor muhalefetin arkasında duran kişilerin tamamen tek motivasyonu var 7'li masanın tek motivasyonu var Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşıtlık. Yıllara yayılan bir şekilde bunu empoze etti insanların beynine.

Seçimler ne olur? Kim kazanır? Bu da bayram sohbetleri ANKETİ | Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Kimin vaatlerini karşılığı var?

Hiçbir altı dolu eleştiri de göremiyoruz. Bu masada kazançlı çıkan tek HDP'yi görüyoruz. Tek bir şey başarmışlar Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı. Bunun üzerinden gidiyorlar.

Seçimler ne olur? Kim kazanır? Bu da bayram sohbetleri ANKETİ | Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Kimin vaatlerini karşılığı var?

"KENDİ OY VERECEKLERİ KİŞİLERE DE İNANMIYORLAR"

Muhalefetin kemik tabanında bunu gördük. İlginç olan bu kemik taban kendi oy verecekleri kişilere de inanmıyorlar. Sadece Erdoğan gitsin diye oy verecek bir kemik kitleden bahsediyoruz.

Seçimler ne olur? Kim kazanır? Bu da bayram sohbetleri ANKETİ | Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Kimin vaatlerini karşılığı var?

"ERDOĞAN'A YÖNELME OLDUĞUNU GÖRDÜM"

Benim yaptığım ankette gördüğüm sadece Erdoğan karşıtlığı üzerine bir konsolidasyon yapıyorlar ve bunu devam ettiriyorlar. O kemik kitle haricinde merkezde duran insanların ağırlıklı olarak muhalefete duydukları güvensizlikle Sayın Erdoğan'a yönelik bir yönelmesinin olduğunu gördüm.

Seçimler ne olur? Kim kazanır? Bu da bayram sohbetleri ANKETİ | Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Kimin vaatlerini karşılığı var?

TEK AVANTAJLI ÇIKAN HDP OLDU

7'li masadan tek avantajlı çıkan HDP oldu. Perde arkasındaki KCK/PKK terör örgütü oldu.

Seçimler ne olur? Kim kazanır? Bu da bayram sohbetleri ANKETİ | Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Kimin vaatlerini karşılığı var?

Gerek ortak politikalar mutabakat metninde kendi politikaları girmiş durumda. 7'li masada herkes birbirine saldırsa bile HDP'ye toz kondurmuyor.

Seçimler ne olur? Kim kazanır? Bu da bayram sohbetleri ANKETİ | Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu mu? Kimin vaatlerini karşılığı var?

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