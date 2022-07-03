03 Temmuz 2022, Pazar
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Seçimin kazananı Cumhur İttifakı! Çankırı'nın Dodurga ilçesinde sandıklar açıldı
Çankırı'nın 8 yılın ardından yeniden belde statüsü kazanan Dodurga'da yapılan seçimde, resmi olmayan sonuca göre belediye başkanlığını AK Parti'nin adayı Hasan Hüseyin Kaşıkçı kazandı.