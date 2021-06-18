Seçim yasası değişiyor! İttifakta baraj önerisi masada

Cumhur İttifakı seçimlere ilişkin düzenleme önerilerini değerlendirmeye devam ediyor. AK Parti'nin hazırladığı taslakla ilgili incelemesini tamamlayan Milliyetçi Hareket Partisi düzenleme üzerine kendi önerilerini de tekrar AK Parti'ye bildirdi. MHP'den ittifaklar için baraj önerisi geldi. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), AK Parti'nin gönderdiği seçim ve siyasi partilerle ilgili taslak düzenlemeyi inceleyerek öneri ve taleplerini ittifak ortağına bildirdi. MHP'nin AK Parti'ye bildirdiği taslakla ilgili öneriler arasında "İttifak içi baraj" önerisi dikkati çekti. AK Parti, seçim ittifakı ile ilgili barajın, "yüzde 10, yüzde 7 ya da 5" olmasına yönelik üç öneride bulunmuştu. Ve MHP'den dönüş geldi.

MHP'DEN SEÇİM DÜZENLEMESİNE İTTİFAK BARAJI ÖNERİSİ

MHP, AK Parti'nin üç önerisinden yüzde 5'lik barajın uygun olduğunu bildirdi. AK Parti'nin de sıcak baktığı barajın yüzde 5 olması kesin gibi. MHP ittifak yapan partilere ittifak içi baraj uygulanması önerisinde bulundu. Bu öneri üzerinde mutabakata varılması halinde ittifak partileri önce Türkiye barajını aşacak, ardından da ittifak içi baraja göre milletvekili çıkarma hakkını kazanacak.

İTTİFAK BARAJI AŞILMAZSA VEKİL ÇIKARILAMAYACAK

İttifak içi barajı aşamayan partiler milletvekili çıkaramayacak, Meclis'e temsilci gönderemeyecek. Aynı zamanda ittifak içi hesaplar da değişmiş olacak. İttifak içi barajın düzenlemede olup olmamasına ya da yüzde kaç olacağına ilişkin ayrıntılar müzakere edilecek.

AK Parti ittifak içi baraj uygulanmasını istemezken, farklı olarak her partinin oyunun ayrı ayrı hesaplanması ve onların toplamından ittifak oyunun hesaplanması önerisini getirmişti. Hem hesaplama yöntemi hem de ittifak içi baraj olup olmaması ortak toplantıda şekillenecek.

İki partinin kurmaylarının sonbahara kadar taslağa son şeklini vermesi ve değişikliklerin yeni yasama döneminde Meclis'e getirilmesi planlanıyor.

Yıl sonu bitmeden yasalaşması ve bir sonraki seçimde kullanılması, düzenlenmenin seçime bir yıl kalmadan uygulamaya konulması hedefleniyor.