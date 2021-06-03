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Son dakika: İşte yeni seçim yasası! AK Parti MHP'ye sundu: Dikkat çeken "baraj" detayı

Son dakika haberine göre AK Parti'nin ilgili komisyonu Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Yasası'na ilişkin yürüttüğü çalışmayı bitirdi ve ortağı MHP'ye sundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı  başkanlığındaki AK Parti heyeti ve MHP'den bir heyetin ortak toplantısında son şekli verilecek metin, ardından genel başkanların onayına sunulacak. Başkan Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yapacağı son incelemenin ardından çalışma, diğer siyasi partilerle paylaşılacak. Taslakta yüzde 10 olan seçim barajı yüzde 5'e düşürülüyor. İttifaklar için ise bir seçim barajı düşünülmüyor.

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Giriş Tarihi: 03.06.2021 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021
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Son dakika: İşte yeni seçim yasası! AK Parti MHP'ye sundu: Dikkat çeken baraj detayı

AK Parti, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Yasası'na ilişkin yürüttüğü çalışmayı MHP'ye sundu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı başkanlığında oluşturulan komisyon taslak metin üzerindeki çalışmalarını tamamladı.

Geçen hafta ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda taslak metin masaya yatırıldı.

İTTİFAKLAR İÇİN BARAJ YOK
Sabah'ın haberine göre, taslakta yüzde 10 olan seçim barajı yüzde 5'e düşürülüyor. İttifaklar için ise bir seçim barajı düşünülmüyor.

TABELA PARTİLERİ İÇİN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK
En önemli değişiklik ise tabela partilerine ilişkin. Mevcut kanunda seçime girme yeterliliğini bir kez kazanan tabela partileri daha sonraki süreçte kongre yapmayarak her seçime katılabiliyor. Yeni getirilecek düzenleme ile tabela partilerinin seçime girmeleri için kongrelerini yapma şartı aranacak. Partilerin Meclis'te grup kurma şartı da değiştiriliyor.

MECLİS'TE GRUP KURMA ŞARTLARI DEĞİŞİYOR
Taslakta sadece seçimden hemen sonra grup kurulabilecek. Meclis seçimleri yenileninceye kadar bir daha grup kurulamayacak. Toplantıda daraltılmış seçim sistemi ile ilgili değerlendirmeler de yapıldı. AK Parti her bölgeye 7 milletvekili olacak şekilde daraltılmış seçim sistemini düşünüyor.

Buna göre 88 olan seçim çevresi 124'e çıkarılacak.AK Parti, barajı geçen partilere Hazine yardımı verilmesi ilgili düzenleme yapılmasından ise vazgeçti. Mevcut kanunda olduğu gibi en az yüzde 3 oy alan partiler Hazine yardımı almaya devam edecek.

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