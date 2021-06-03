Son dakika: İşte yeni seçim yasası! AK Parti MHP'ye sundu: Dikkat çeken "baraj" detayı

TABELA PARTİLERİ İÇİN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK

En önemli değişiklik ise tabela partilerine ilişkin. Mevcut kanunda seçime girme yeterliliğini bir kez kazanan tabela partileri daha sonraki süreçte kongre yapmayarak her seçime katılabiliyor. Yeni getirilecek düzenleme ile tabela partilerinin seçime girmeleri için kongrelerini yapma şartı aranacak. Partilerin Meclis'te grup kurma şartı da değiştiriliyor.