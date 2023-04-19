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Seçim öncesi akılalmaz iddialar! Muhalefetin kendine güvensizliğini mi ortaya koyuyor?

A Haber
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Giriş: 19.04.2023 12:57
14 Mayısa kısa bir süre kalırken CHP yandaşı Tele 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ akıllara durgunluk veren bir iddiada bulundu. Provokasyon çıkarma peşinde koşan Merdan Yanardağ  adeta CHP'nin seçimlerde mağlup olması sonrası kılıf bulma çalışmalarına başladı.  Yanardağ "Seçim pusulasında Erdoğan dışında adaylara basılacak oyların silineceği ve saat 17:00'den sonra Erdoğan kısmında 'Evet' mührünün görüleceğine dair iddialar var." ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar ne anlama geliyor? Siyasetin sıcak gelişmelerini A Haber canlı yayınına katılan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şahin ve siyaset bilimci Onur Erim değerlendirdi.
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