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Secde edenlerin üzerine biber gazı yağdırdılar! A Haber sıcak bölgede

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.12.2023 13:29
Son dakika haberi... Terör devleti İsrail, Gazze'de soykırımını sürdürüyor. Bugün katliamın gölgesinde 11'inci Cuma namazı kılındı. Katil İsrail polisi Mecsid-i Aksa'ya girişleri keyfi olarak engelliyor. Müslümanlara sert müdahalede bulunuldu. Gazeteciler de biber gazından etkilendi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel son durumu sıcak bölgeden aktardı.
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Secde edenlerin üzerine biber gazı yağdırdılar
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