30 Aralık 2022, Cuma
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SAVUNMADA YENİ MÜJDE GELİYOR! Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir A Haber'de açıkladı
Son dakika haberi... Milli Muharip Uçak ne zaman göklerde? Lazer silahı "ALKA" nasıl çalışıyor? Hürjet ne zaman göklerde olacak? Gökbey'de ilk teslimat ne zaman? Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Demir, "Hava savunmasıyla ilgili yeni yıla bir müjdeyle gireceğiz." ifadelerini kullandı.