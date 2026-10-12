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Savunmada yabancı elektrikli araç yasağı! Akıllı cihazlarda güvenlik riski büyük
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Savunmada yabancı elektrikli araç yasağı! Akıllı cihazlarda güvenlik riski büyük

TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, savunma sanayisi tesislerine ve kampüslerine yabancı elektrikli araçların alınmadığını açıkladı. Araçlardaki kamera, sensör ve yazılım sistemlerinin güvenlik riski oluşturabileceğini belirten Akşit, yapay zeka destekli savaş simülasyonlarında otomobillerin saldırı aracı olarak kullanılabildiğini söyledi. Uluslararası terör ve güvenlik uzmanı Bülent Atasever ise veri toplama ve uzaktan erişim risklerine dikkat çekti.

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