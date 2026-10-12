Muhalefetin hedefi 17-25 Aralık benzeri bir plan mı? A Haber'de çarpıcı yorum: Fon soruşturması iftira kumpasına çevriliyor

Fon soruşturması üzerinden hükümeti hedef alan iddialar tartışma yaratırken, gazeteci Kurtuluş Tayiz ve hukukçu, AK Parti MDK üyesi Av. Aydoğan Ahıakın, yaşananları 17-25 Aralık sürecine benzeterek değerlendirmelerde bulundu. İki isim, fon soruşturmasıyla sürecin 2028 seçimleri öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan bir kumpasın devreye sokulduğunu savundu. 2013'teki Gezi Parkı kalkışması, 15 Temmuz ve Man Adası kumpasında FETÖ'nün rolüne dikkat çeken Ahıakın ve Tayiz, o dönemde sahte belgelerle yürütülen itibar suikastlarının benzerinin günümüzde fon soruşturmasıyla FETÖ irtibatlı hesaplar üzerinden yeniden kurgulanmaya çalışıldığını öne sürdü.