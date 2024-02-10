Savunma Sanayiindeki sürprizler! TCG İSTANBUL’a hangi füzeler eklenecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Türk Savunma Sanayii son 21 yılda oyun kuracak ve oyun bozacak bir ülke konumuna geldi. Türk Deniz Kuvvetleri tarafından envantere alınan gemiler ve radarların sahip oldukları özellikleriyle Türk donanması ve Türk savunma sanayisi için önemli kilometre taşları oluyor. Güvenlik Politikaları Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber'de Savunma Sanayii'nde atılan kritik adımları değerlendirdi.

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