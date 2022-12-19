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Savunma sanayide dev adım | Kızılelma uçtu, ilk süpersonik füzesi ateşlendi! Türkiye'nin en güçlü motoru tanıtıldı

A Haber
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Giriş: 19.12.2022 12:16
Türkiye’de son 1 haftaya savunma sanayii ve uzay çalışmaları damga vurdu. Ay'a gönderilecek uzay aracına ilişkin ilk detaylar paylaşıldı. TUSAŞ'ın insansız jet motorlu savaş uçağı ANKA-3 MİUS gelirken Kızılelma gökyüzü ile buluştu. İlk havadan karaya süpersonik füze Akıncı TİHA'dan ateşlendi. TEİ'nin ürettiği "TEİ-TF10000 turbofan motoru" görücüye çıktı. Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar ile son bir haftada Savunma sanayiindeki önemli gelişmeleri A Haber’de değerlendirdi.
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