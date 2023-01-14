Savcı Sayan'dan bomba kulis bilgisi! Akşener'den Başkan Erdoğan'a: "Helal olsun büyük adammış"

Millet İttifakı'nda seçimler yaklaşırken yaşanan adaylık krizi gün geçtikçe derinleşirken A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programına konuk olan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan masadaki son durumu değerlendirdi. Sayan 6'lı masadaki isimlerin artık birbirlerini tehdit ettiğini söylerken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında flaş bir iddiada bulundu. Savcı Sayan, Akşener'in parti içindeki yakın bir isme "Reis bunlardan neler çekmiş. Reis haklıymış ya. Bunca yıl bunlarla nasıl geçindi? Helal olsun adam büyük adammış" dediğini belirtti.