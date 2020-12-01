CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu orduya hakaret eden CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’a sahip çıktı, Başkan Erdoğan'a ağır hakaretler etti. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, A Haber’de Kılıçdaroğlu’na ateş püskürdü ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sayan, "Biden’ın gelişiyle birlikte bunların ağzı kanlandı. Dolayısıyla söylemlerine çok dikkat etmek lazım. Bu ileriki süreçte Türkiye’nin başına hiç ummadığımız yerden farklı tehlikeler yaratmak için uğraşıyorlar." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu orduya hakaret eden CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a sahip çıktı, Başkan Erdoğan'a ağır hakaretler etti. Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, A Haber'de Kılıçdaroğlu'na ateş püskürdü ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.





Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan şu yorumlarda bulundu;

"KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEYEN ARKADA BAŞKA GÜÇLER VAR"

Bu durum herkesi rahatsız ettiği gibi beni de rahatsız etti. Bugün de Cumhurbaşkanımıza ağız dolusu ağır hakaretlerde bulunmuştur. Biz Cumhurbaşkanımızın kötü söylemlerle değerinden bir gram eksileceğine inanmıyoruz. Zaten Cumhurbaşkanımızı dünya tanıyor, herkes tanıyor. Ama mesele başka. Orduya saldırı, Türkiye Cumhuriyeti'ne saldırı, ekonomisine saldırı bunları araştırmak lazım. Kılıçdaroğlu'nu destekleyen arkada başka güçler var.

"BIDEN'IN GELİŞİYLE BİRLİKTE BUNLARIN AĞZI KANLANDI"

Deniz Baykal gitmeden önce de Kılıçdaroğlu böyle güçler tarafından destekleniyordu. Şu anda da Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye operasyon yapan güçlerin oyuncağı olmuştur, kukla gibi oynatıyorlar. CHP'nin bütün grubu bu görüşte değil. Rahatsız olan milletvekilleri var. Beni arayan milletvekilleri var, genel başkan yardımcıları var. Biden'ın gelişiyle birlikte bunların ağzı kanlandı. Dolayısıyla söylemlerine çok dikkat etmek lazım. Bu ileriki süreçte Türkiye'nin başına hiç ummadığımız yerden farklı tehlikeler yaratmak için uğraşıyorlar. Böyle tehlikeleri Türkiye'nin başına getirebilirler. Son günlerdeki saldırıları bundandır. Varlık Fonu'na saldırıları bundandır, Cumhurbaşkanına saldırıları bundandır.

"BUNLAR TÜRKİYE'Yİ SATTI..."

Bunlar Türkiye'yi ABD'ye sattı, bunlar Türkiye'yi Suriye'ye sattı, bunlar Türkiye'yi PKK'ya sattı, bunlar Türkiye'yi İran'a sattı. İran ile Türkiye savaşırsa İran'dan yana tavır koyalım diyen bir grubun temsilcisidir Kılıçdaroğlu. Suriye ile Türkiye savaşırsa benim tarafım Suriye'dir diyen bir grubun öncüsüdür Kılıçdaroğlu. Tamamen dış güçler tarafından yönetiliyor. Türkiye'yi üçe dörde bölme projeleri var. Sayın Cumhurbaşkanımıza söylediği birkaç tane aşağılık kelimenin leke ve zarar getirmeyeceğini bütün Türkiye vatandaşları bütün ümmet ve Müslümanlar çok net bir şekilde görüyor. Kılıçdaroğlu'nun bu saldırılarına karşı çıkmamız lazım.