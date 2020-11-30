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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan TSK'ya hakaret eden CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'a sert sözler

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Giriş: 30.11.2020 20:36
Güncelleme:30.11.2020 20:39
SON DAKİKA HABERİ... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kabine toplantısının ardından koronavirüse karşı alınan yeni kısıtlamaları açıkladı. Başkan Erdoğan daha sonra sözü, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın katıldığı bir televizyon programında Türk ordusuna yönelik hakaret içeren “satılmış” sözlerine getirdi ve çok sert sözlerle yüklendi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Erdoğan, "Senin milletvekilin kalkacak, benim silahlı kuvvetlerime edepsizce, alçakça hakaret edecek ve sen bunu kapıya koyamayacaksın. Mehmetçiğine sahip çıkan bu millet, seni asla affetmeyecektir. Sandıklar da seni affetmeyecektir." dedi.

SON DAKİKA HABERİ: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kabine toplantısının ardından koronavirüse karşı alınan yeni kısıtlamaları açıkladı.

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Başkan Erdoğan daha sonra sözü, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, katıldığı bir televizyon programında Türk ordusuna yönelik hakaret içeren "satılmış" sözlerine getirdi ve çok sert sözlerle yüklendi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na seslenen Erdoğan, "Senin milletvekilin kalkacak, benim silahlı kuvvetlerime edepsizce, alçakça hakaret edecek ve sen bunu kapıya koyamayacaksın. Mehmetçiğine sahip çıkan bu millet, seni asla affetmeyecektir. Sandıklar da seni affetmeyecektir." dedi.

"BUNLARIN DERDİ BİZATİHİ TÜRKİYE İLEDİR, TÜRK MİLLETİYLEDİR, ÜLKENİN HEDEFLERİYLEDİR"

CHP milletvekilinin TSK hakkındaki ifadelerini eleştiren Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"CHP'lilerin sık sık yaptığı, son olarak bir milletvekilinin pervasızca tekrarladığı Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef alan bühtan, bu zihniyetin başlı başına bir milli güvenlik meselesi haline dönüşmekte olduğunun işaretidir. Siyaset, toplum ve sandık mühendisliği hesaplarına öyle dalmış durumdalar ki milleti görecek halleri bile yok. Üstelik bunlar milleti hiçe saymakla kalmayıp ülkenin temel değerlerine ve kurumlarına saldırmayı da adet edindiler. Yüreklerinde Türkiye yerine başka mahfillerin sevgisini taşıyanların, sıfatları milletvekili bile olsa, laf cambazlığıyla bu ülkenin ordusuna bühtan etmesine izin veremeyiz. Bunların içlerindeki kinin ve nefretin sebebi, ne Borsa İstanbul'dur ne Sakarya'daki fabrikadır. Bunların derdi bizatihi Türkiye iledir, Türk milletiyledir, ülkenin hedefleriyledir.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na seslenen Başkan Erdoğan, "Senin milletvekilin kalkacak, benim silahlı kuvvetlerime edepsizce, alçakça hakaret edecek ve sen bunu kapıya koyamayacaksın. Mehmetçiğine sahip çıkan bu millet, seni asla affetmeyecektir. Sandıklar da seni affetmeyecektir." ifadelerini kullandı.

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