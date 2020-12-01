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Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Başkan Erdoğan ve TSK'ya hakaret eden CHP'ye sert sözler

Son dakika... İletişim Başkanı 'dan Mersin Milletvekili 'ın 'ya yönelik "satılmış sözleri ve Başkan Erdoğan'a yönelik de hakaret içeren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt geldi.

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Giriş Tarihi: 01.12.2020 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020
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Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Başkan Erdoğan ve TSK'ya hakaret eden CHP'ye sert sözler

Son dakika... İletişim Başkanı 'dan Mersin Milletvekili 'ın 'ya yönelik "satılmış sözleri ve Başkan Erdoğan'a yönelik de hakaret içeren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt geldi.

"HUKUK VE MİLLET ÖNÜNDE HESABINI SORACAĞIZ"

Altun, "Şanlı ordumuza karşı aşağılık ifadeler kullanan "vekil"ine tek kelime etmeyen, edemeyenler milletimizin verdiği yetkiyle gece gündüz demeden bu ülke için çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza dil uzatıyorlar. Yazıklar olsun. Hukuk ve millet önünde hesabını soracağız!" dedi.

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KILIÇDAROĞLU AHLAKSIZ VEKİLİNİ SAVUNDU

Partisinin grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Milletinin göz bebeği TSK için 'satılmış ' diyen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ı savundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi;

Milli Kurtuluş Savaşı'nı verenler iki önemli ilke benimsedi. Biri siyasi, diğer ekonomik. 'Özgürl��k ve bağımsızlık benim karakterimdir' diyor. Mustafa Kemal ikinci bir şey daha söylüyor. 'Siyasi bağımsızlığınızı ekonomik bağımsızlıkla taçlandıramazsanız siyasi bağımsızlığı kaybedersiniz' diyor. Türkiye ekonomik bağımsızlığında en büyük krizi yaşıyor. Para babaları ne isterse onu alıyorlar. Almanya eksi faizle borçlanıyor, Yunanistan yüzde 0,9. Türkiye ise yüzde 6 ile borçlanıyor. Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığı risk altındadır. O kadar borç aldılar, 18 yılda hangi fabrikayı yaptı. Öyle büyük fabrikalar istemiyorum."

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