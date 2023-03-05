05 Mart 2023, Pazar
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Şanlıurfa’da 6 katlı bina çöktü! A Haber olay yerinde
Şanlıurfa'da 6’lı katlı bina çöktü. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, yıkılan binadan ses alındığını belirterek çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Olay yerine giden A Haber muhabiri Mehmet Mahmutoğlu, “Bizler şu anda binanın çöktü noktadayız. Burası zeminle beraber 7 katlı bir bina. Burası Atatürk Bulvarı’nda yer alıyor. Enkazda 1 kişinin olduğu söyleniyor. Burası ağır hasarlı bir bina ve elektrik, su doğal gaz kesilmiş durumda. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ekipleri ve tüm yetkililer burada. Askerler de enkaz altındaki sese ulaşmak için çalışıyor. Çökme anında bölgeden geçen bazı vatandaşların yaralandığı bilgisi var.” dedi