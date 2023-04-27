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Sandık güvenliği nasıl sağlanacak? AK Parti TSK Temsilcisi Recep Özel A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 27.04.2023 13:32
Cumhur İttifakı, sandık güvenliği için hangi önlemleri alıyor? Seçim gecesi sosyal medya üzerinden yapılan provokasyonlar nasıl önlenecek? A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu, AK Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel'e sordu. Özel, "Islak imza belgesi kontrol edilmeli." dedi.
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