Sandık güvenliği nasıl sağlanacak? AK Parti TSK Temsilcisi Recep Özel A Haber'de anlattı

Cumhur İttifakı, sandık güvenliği için hangi önlemleri alıyor? Seçim gecesi sosyal medya üzerinden yapılan provokasyonlar nasıl önlenecek? A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu, AK Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel'e sordu. Özel, "Islak imza belgesi kontrol edilmeli." dedi.