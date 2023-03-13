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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın acı günü... Ali Haydar Varank son yolculuğuna uğurlanıyor

A Haber
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Giriş: 13.03.2023 13:57
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın babası Ali Haydar Varank, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor. A Haber muhabiri Mehmet Karataş detyları aktardı.

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