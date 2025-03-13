13 Mart 2025, Perşembe
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Şam'a kritik ziyaret! Bakan Hakan Fidan Şara ile görüşecek
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Şam'a bir ziyaret düzenledi. Ziyaret kapsamında Bakan Hakan Fidan'ın Suriye Arap Cumhuriyeti lideri Şara ile görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Kritik ziyarete ilişkin detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.