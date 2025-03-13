13 Mart 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Şam'a kritik ziyaret! Bakan Hakan Fidan Şara ile görüşecek
Şam’a kritik ziyaret! Bakan Hakan Fidan Şara ile görüşecek

Şam'a kritik ziyaret! Bakan Hakan Fidan Şara ile görüşecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.03.2025 18:06
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Şam'a bir ziyaret düzenledi. Ziyaret kapsamında Bakan Hakan Fidan'ın Suriye Arap Cumhuriyeti lideri Şara ile görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Kritik ziyarete ilişkin detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
Şam’a kritik ziyaret! Bakan Hakan Fidan Şara ile görüşecek
Şam’a kritik ziyaret!
Şam'a kritik ziyaret!
Başkan Erdoğan’dan ödül alan Tatari A Haber’e konuştu
Başkan Erdoğan’dan ödül alan Tatari A Haber’e konuştu
Zalime karşı mazlumun yanındayız
"Zalime karşı mazlumun yanındayız"
CHP’li Yusuf Özcan’dan kadına ağır şiddet
CHP'li Yusuf Özcan'dan kadına ağır şiddet
Türk milletvekiline kritik görev
Türk milletvekiline kritik görev
Suriye’deki köylerde İsrail yıkımı A Haber’de
Suriye’deki köylerde İsrail yıkımı A Haber’de
Belediyeler iki ayda bir denetlenecek
"Belediyeler iki ayda bir denetlenecek"
Askeri noktalardan köylere gözetim
Askeri noktalardan köylere gözetim
4 bin TL’lik bayram ikramiyeleri 27-28 Mart’ta hesaplarda
4 bin TL'lik bayram ikramiyeleri 27-28 Mart'ta hesaplarda
A Haber Lazkiyelilere mikrofon uzattı!
A Haber Lazkiyelilere mikrofon uzattı!
Üniformalı restin ardından flaş gelişme
Üniformalı restin ardından flaş gelişme
Kremlin’den üniforma açıklaması
Kremlin'den üniforma açıklaması
Daha Fazla Video Göster