Şam yönetimi ile ne konuşuldu? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan flaş açıklamalar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Moskova'daki üçlü toplantı ile ilgili konuşurken, "Suriye sorununun BMGK 2254 sayılı kararı çerçevesinde tüm unsurları kapsayıcı ve bütüncül şekilde çözülmesi gerektiğini vurguladık." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN