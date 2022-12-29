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Şam yönetimi ile ne konuşuldu? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan flaş açıklamalar

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Giriş: 29.12.2022 09:07
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Moskova'daki üçlü toplantı ile ilgili konuşurken, "Suriye sorununun BMGK 2254 sayılı kararı çerçevesinde tüm unsurları kapsayıcı ve bütüncül şekilde çözülmesi gerektiğini vurguladık." dedi.
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