09 Mart 2025, Pazar
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Şam sokaklarında son durum ne? "Rejim kalıntıları PKK ile iş birliği yaptı"
A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, Suriye'nin Lazkiye kentindeki yaşananlar sonrası sıcak noktadan yaşanan gelişmeleri aktardı. Geçgel, SMO ve PKK arasında sık sık çatışmaların yaşandığı Deyrizor'da eski rejim kalıntılarının liderlerinin tutuklandığını belirterek "Burada ortak adım atılıyor" şeklinde yorumlanıyor çünkü Deyrizor'da devrik rejimin liderinin orada ne işi vardı şeklinde yorumlanıyor ve PKK ile iş birliği yaptığı konusunda ifadeler kullanıldığını ifade edelim." dedi.