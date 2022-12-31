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Şam ile ikinci görüşme ne zaman ve nerede olacak? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar.

A Haber
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Giriş: 31.12.2022 17:10
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ocak ayının ikinci yarısında Şam rejimi ile görüşülebilir" dedi. Detayları Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Brezilya gezisini takip eden A Haber spikeri Cansın Helvacı aktardı.
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