04 Temmuz 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Salihe Aydeniz savunma verdi mi? Dokunulmazlığı kaldırılacak mı?

Salihe Aydeniz savunma verdi mi? Dokunulmazlığı kaldırılacak mı?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.07.2022 12:13
Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'in bugün saat 12'ye kadar yazılı savunma vermesi gerekiyordu. Savunma verdi mi? Vermediyse ne olacak? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı. Aydeniz'in savunmasını vermediğini belirten Yeşiltaş, süreci anlattı.

Polise yumruğu da savunmazsın! POLİSE YUMRUĞU DA SAVUNMAZSIN!
Polise yumruk atan DBPli vekil için flaş karar! POLİSE YUMRUK ATAN DBP'Lİ VEKİL İÇİN FLAŞ KARAR!
CHPli Öztraktan skandal savunma CHP'Lİ ÖZTRAK'TAN SKANDAL SAVUNMA
Polise yumruk atan DBP’li için flaş gelişme POLİSE YUMRUK ATAN DBP'Lİ İÇİN FLAŞ GELİŞME
Vekil değil suç makinesi! VEKİL DEĞİL SUÇ MAKİNESİ!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan açıkladı! İlk kez oldu
Bakan açıkladı! İlk kez oldu
15 Temmuz’da TBMM’de neler yaşandı?
15 Temmuz’da TBMM’de neler yaşandı?
Aydeniz savunma verdi mi?
Aydeniz savunma verdi mi?
İçişleri: 15 kişinin yakalanması...
İçişleri: 15 kişinin yakalanması...
Cumhur İttifakı zaferi! Başkan A Haber’de
Cumhur İttifakı zaferi! Başkan A Haber’de
Menderes Belediyesi’nde yolsuzluk operasyonu
Menderes Belediyesi'nde yolsuzluk operasyonu
Petrol keşfi! Kule getirildi
Petrol keşfi! Kule getirildi
A Haber yayındaydı! Terör hedefleri vuruldu
A Haber yayındaydı! Terör hedefleri vuruldu
MİT’ten Gara’da nokta operasyon!
MİT'ten Gara'da nokta operasyon!
Kurban pazarında sıkı pazarlık!
Kurban pazarında sıkı pazarlık!
Yunanistan’da Erdoğan hezimeti
Yunanistan'da Erdoğan hezimeti
Anadolu Otoyolu’nda feci kaza!
Anadolu Otoyolu'nda feci kaza!
Daha Fazla Video Göster