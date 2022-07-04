04 Temmuz 2022, Pazartesi
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Salihe Aydeniz savunma verdi mi? Dokunulmazlığı kaldırılacak mı?
Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'in bugün saat 12'ye kadar yazılı savunma vermesi gerekiyordu. Savunma verdi mi? Vermediyse ne olacak? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı. Aydeniz'in savunmasını vermediğini belirten Yeşiltaş, süreci anlattı.