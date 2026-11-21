Başkan Erdoğan İstanbul’da! Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı’nın resmi açılışı yapılıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü mesaisini İstanbul’da sürdürüyor. Erdoğan’ın, Alibeyköy’de bulunan Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı’nın resmi açılış törenine katılması bekleniyor. Daha önce üç ayrı merkezde yürütülen adli işlemleri tek çatı altında toplayan, 90 bin metrekareden fazla kapalı alana ve toplam 29 kata sahip adliye binasının teknik özelliklerini ve açılış programının ayrıntılarını A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.