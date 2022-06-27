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Polise yumruğu da savunmazsın! HDP'den Salihe Aydeniz'e koruma kalkanı...

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Giriş Tarihi: 27.06.2022 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022
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Polise yumruğu da savunmazsın! HDP’den Salihe Aydeniz’e koruma kalkanı...

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in, İstanbul'da yapılan izinsiz yürüyüş esnasında polis memuruna attığı yumruk büyük tepkiye neden olurken yaşanan olaya HDP'den savunma geldi. HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş yaptığı açıklamada Aydeniz'in yumruğunu refleks olarak yorumladı.

HDP, geçtiğimiz günlerde terörist başı Abdullah Öcalan'a destek amacıyla İstanbul Kadıköy'de bir yürüyüş düzenledi. Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in, izinsiz yürüyüşe müdahale eden polise attığı yumruğun görüntüleri ise büyük tepki çekti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, görevli polis memuruna mukavemet suçlamasıyla soruşturma başlattı. Soruşturma sonrası polise yumruk atan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında fezleke hazırlandı.

SALİHE AYDENİZ'İ SAVUNDU

Gelişmelerin ardından bugün Meclis'te basın toplantısı düzenleyen HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş Salihe Aydeniz'i savundu.

REFLEKS OLARAK TANIMLADI

Beştaş, Aydeniz'in yumruğunu 'refleks' olarak nitelendirdi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Milletvekilimiz Salihe Aydeniz gibi, elini refleks olarak kaldırmak, polise yumruk atmak oluyor. Savcılar fezleke yarışına; kolluk, milletvekilleri hakkında tutanak tutma yarışına girmiş." dedi.

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