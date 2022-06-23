Son dakika: Polise yumruk atan DBP’li Salihe Aydeniz için flaş karar! Dokunulmazlığı kaldırılacak mı?

TBMM İçtüzüğü'ne göre, Hazırlık Komisyonu en geç 1 ay içinde raporunu Karma Komisyona sunacak. Karma Komisyon, Hazırlık Komisyonu raporlarını ayrı ayrı görüşecek ve karara bağlayacak. Karma Komisyon, 5 ayrı dosya için dokunulmazlığın kaldırılmasına ya da kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verecek.





Dokunulmazlığının kaldırılması istenen DBP'li Aydeniz, isterse Hazırlık Komisyonunda, Hazırlık Komisyonunun raporunu sunmasının ardından Karma Komisyonda ve TBMM Genel Kurulunda kendini yazılı veya sözlü olarak savunabileceği gibi herhangi bir milletvekiline kendini savundurabilecek.