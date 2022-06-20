CHP'li Faik Öztrak'tan skandal DBP'li Salihe Aydeniz savunması: Olayın öncesini bilmiyoruz
CHP'li Faik Öztrak, MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda polise yumruk atan DBP Diyarbakır vekili Salihe Aydeniz'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Öztrak, "Olayın öncesini bilmiyoruz, orada yoktuk. Orada milletvekiline karşı provokasyon varsa o da kabul edilemez" diyerek adeta Aydeniz'i savundu.
Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Faik Öztrak, polise yumruk atan DBP Diyarbakır vekili Salihe Aydeniz'e ilişkin tepki çeken açıklamalarda bulundu.
"OLAYIN ÖNCESİNİ BİLMİYORUZ"
"Ahmet Türk, Kadıköy'deki izinsiz yürüyüş sırasında polise yumruk atan DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'e ilişkin, 'Polise tokat atılmaz' değerlendirmenize tepki gösterdi. Sizin cevabınız nedir?" sorusuna Öztrak, "Tabii olayın öncesini bilmiyoruz, orada yoktuk. Orada milletvekiline karşı provokasyon varsa o da kabul edilemez ama tekrarlıyoruz. Ne olursa olsun bir milletvekili polise tokat, yumruk atamaz. Milletvekili sakin olmak zorundadır, itidalli olmak zorundadır. Polise tokat, yumruk atmak kabul edilemez. Biz, burada duruyoruz." yanıtını verdi.
DBP'Lİ AYDENİZ'İN DOKUNULMAZLIK DOSYASINA İLİŞKİN CHP'NİN TUTUMU
"DBP'li Salihe Aydeniz'in dokunulmazlık dosyasının bu hafta Karma Komisyon'da görüşülmesi bekleniyor. AK Parti ve MHP 'Aydeniz'in dokunulmazlığı kaldırılmalı' diyor. CHP'nin bu konudaki tutumu ne olacak?" şeklinde yöneltilen soru üzerine Faik Öztrak, "Ne zamandan beri dokunulmazlık dosyası ile ilgili grup kararı alınıyormuş? Daha dosya komisyona gelmemiş. Arkadaşlarımız dosyanın kapağını açıp içinde ne var ne yok görmemişler. Şimdi eğer bu konuda grup kararı almak da mümkün değilse hukuka saygılı bir parti olarak milletvekillerimiz dosyayı gördükten sonra kendi kanaatlerine uygun şekilde kararlarını vereceklerdir." şeklinde konuştu.
NE OLMUŞTU?
12 Haziran'da Kadıköy'deki izinsiz gösteride polis memuruna yumruk attığı tespit edilen Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) vekili Salihe Aydeniz ile ilgili ilk soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılmıştı.
Ardından dosya milletvekilleriyle ilgili soruşturmalarda yetkili olan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştırıldı.
Aydeniz hakkında 'polise mukavemet', 'kamu görevlisine hakaret ve yaralama' ile 'izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılma' suçlarından fezleke hazırlanmıştı.
KARMA KOMİSYON PERŞEMBE GÜNÜ TOPLANACAK
Meclis'e gönderilen fezleke, perşembe günü Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nun gündemine gelecek. Karma Komisyon bünyesinde 5 kişilik hazırlık komisyonu oluşturulacak. Aydeniz'in dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin süreç işletilecek.
Hazırlanacak rapor daha sonra Karma Komisyon'da ele alınacak.
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