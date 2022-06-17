Polise yumruk atan DBP’li vekil Salihe Aydeniz suç makinesi çıktı! PKK hastanesi, terörist tedavisi...

İKİ TERÖRİSTİ DE 112 GÖREVLİLERİ TEŞHİS ETTİ

Bu 2 teröristin Tunceli'nin Pülümür ilçesindeki Zage bölgesinde yaralanan Mustafa Akan ve Muhammad Hasan oldukları, trafik kazası ihbarıyla bölgeye gitmesi sağlanan 112 Ekiplerine ilk müdahalelerinin yaptırıldığı, ardından da Saliha Aydeniz'in yönlendirmesiyle, sahte kimlikle hastaneye yatırıldıkları belirlendi. 112 Acil'de görevli N.N.E, trafik kazası ihbarıyla gittiği yerde yaralı iki teröristin tedavisi için kendilerini alıkoyan teröristleri fotoğraflarından teşhis etti.

Pülümür Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli F.M ifadesinde, "Trafik kazası ihbarıyla gittiğimiz Zage'yi 1 kilometre geçtikten sonra ormanın içinden çıkan bir PKK'lı bizi durdurdu. Ormana gittiğimizde, tümü silahlı 15 terörist ve yerde de 2 yaralı vardı. Sorduğumda 'mayın patlaması' dediler. Tunceli 112'den bir ambulans daha geldi. Yaralılardan birini biz, birini onlar tedavi etti" dedi.