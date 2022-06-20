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Son dakika: Polise yumruk atan DBP’li Salihe Aydeniz için flaş gelişme! Dokunulmazlığı kaldırılacak mı?

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Giriş Tarihi: 20.06.2022 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022
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Son dakika: Polise yumruk atan DBP’li Salihe Aydeniz için flaş gelişme! Dokunulmazlığı kaldırılacak mı?

Son dakika haberi... Polise tokat atılmasıyla ilgili DBP’li Salihe Aydeniz’in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karma komisyonun Perşembe günü toplanacağı bildirildi.

Polise tokat atılmasıyla ilgili DBP'li Saliha Aydeniz'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karma komisyonun Perşembe günü toplanacağı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

12 Haziran'da İstanbul Kadıköy'de terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a uygulanan görüş yasağının kaldırılmasını isteyenler tarafından yürüyüş düzenlendi. Bursa'nın Gemlik ilçesinde gerçekleştirilecek yürüyüşün İstanbul ayağı için Kadıköy'de bir araya gelen kalabalık, Serasker Caddesi üzerinden Bahariye Caddesi'ne doğru terörist başı Öcalan lehine sloganlar atarak yürüdü. Güvenlik güçleri, gruba müdahale ederken yürüyüşe katılan HDP'li vekiller Ayşe Başaran ve Feleknas Uca polislere tehditler savurdu. DBP Milletvekili Salihe Aydeniz'in ise bir polise yumruk attığı görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
DBP'li vekil Salihe Aydeniz, 12 Haziran'da Kadıköy'de 'Tecrit siyasetine karşı özgürlüğü savunmak için Gemlik'e yürüyoruz' adı altında yapılan eylemde, polis memuruna yumruk attı. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

BİRÇOK SUÇTAN FEZLEKE HAZIRLANDI
Hazırlanan fezleke, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Dosyayı inceleyen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, Aydeniz hakkında 'polise mukavemet', 'kamu görevlisine hakaret', 'yaralama' ile 'izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılma' suçlarından düzenlediği fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na gönderdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NA GÖNDERİLDİ
DBP Milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki fezleke Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından imzalanarak Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

FEZLEKE TBMM'YE GÖNDERİLDİ
Cumhurbaşkanlığı'ndaki işlemin ardından fezleke, Salihe Aydeniz'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yollandı.

GÖZLER PERŞEMBE GÜNÜNDE
Aydeniz'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karma komisyonun Perşembe günü toplanacak.

Vekil değil suç makinesi! VEKİL DEĞİL SUÇ MAKİNESİ!
DBP Milletvekili Aydeniz’in fezlekesi için flaş adım DBP MİLLETVEKİLİ AYDENİZ'İN FEZLEKESİ İÇİN FLAŞ ADIM
DBP’li vekil Salihe Aydeniz’in fezlekesi bakanlıkta DBP'Lİ VEKİL SALİHE AYDENİZ'İN FEZLEKESİ BAKANLIKTA

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