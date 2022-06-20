Son dakika: Polise yumruk atan DBP’li Salihe Aydeniz için flaş gelişme! Dokunulmazlığı kaldırılacak mı?

NE OLMUŞTU?

12 Haziran'da İstanbul Kadıköy'de terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a uygulanan görüş yasağının kaldırılmasını isteyenler tarafından yürüyüş düzenlendi. Bursa'nın Gemlik ilçesinde gerçekleştirilecek yürüyüşün İstanbul ayağı için Kadıköy'de bir araya gelen kalabalık, Serasker Caddesi üzerinden Bahariye Caddesi'ne doğru terörist başı Öcalan lehine sloganlar atarak yürüdü. Güvenlik güçleri, gruba müdahale ederken yürüyüşe katılan HDP'li vekiller Ayşe Başaran ve Feleknas Uca polislere tehditler savurdu. DBP Milletvekili Salihe Aydeniz'in ise bir polise yumruk attığı görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.