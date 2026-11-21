Suriye'de Esad rejiminin devrilmesiyle sınır hattında yeni dönem! Türkiye'nin operasyonları güvenliği güçlendirdi

Suriye'de yıllarca süren iç savaş ve terör örgütlerinin saldırıları, Türkiye'nin sınır illerinde güvenlik endişelerine neden oldu. Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştirdiği kararlı operasyonlar ve Esad rejiminin devrilmesinin ardından sınır hattındaki güvenlik koşulları iyileşti. Geçmişte Suriye'den düzenlenen saldırılar nedeniyle tedirginlik yaşayan bölge halkı, artık günlük yaşamını daha güvenli bir ortamda sürdürüyor.