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Saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı! Neden CHP’li Tanrıkulu ile tokalaştı?

Saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı! Neden CHP'li Tanrıkulu ile tokalaştı?

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 06.05.2025 20:07
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İstanbul’daki cenaze töreninde uğradığı saldırıyla ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Saldırgan Selçuk Tengioğlu’nun olaydan kısa süre önce CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile tokalaştığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Bu anlar, saldırının perde arkasına dair yeni soru işaretlerini gündeme taşıdı.

4 Mayıs Pazar günü, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen cenaze töreni sırasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırıyla ilgili soruşturma derinleşiyor. Suç dosyası kabarık olan ve olay sonrası tutuklanan saldırgan Selçuk Tengioğlu hakkında yeni görüntüler ortaya çıktı.

Söz konusu görüntülerde Tengioğlu'nun saldırıdan kısa bir süre önce CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile tokalaştığı görülüyor. Kalabalığın arasından aniden atlayarak Özgür Özel'e saldıran Tengioğlu'nun bu davranışı, saldırının planlı olup olmadığına dair yeni soru işaretleri doğurdu.

Tanrıkulu, olaydan yaklaşık 15 dakika sonra saldırganın kendisine "Ben Osmanlı çocuğuyum" dediğini de iddia etmişti. Söz konusu gelişmelerin ardından soruşturmanın kapsamının genişletileceği ve olayın arka planının detaylı şekilde araştırılacağı belirtildi.
Görüntülerin kamuoyuna yansıması ise olayın siyasi yankılarını artırdı.

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Saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı! Neden CHP’li Tanrıkulu ile tokalaştı?
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