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Sakarya'da havai fişek taşıyan kamyonda patlama

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Giriş: 09.07.2020 12:08
Son dakika haberine göre... Sakarya'da Taşkısığı bölgesinde havai fişekleri taşıyan kamyonda patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer, canlı yayında aktardı.

Sakarya'da Taşkısığı bölgesinde havai fişekleri taşıyan kamyonda patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda 8 kişinin yaralandığı gelen bilgiler arasında.

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