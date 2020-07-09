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Sakarya'da havai fişek taşıyan kamyonda patlama
Son dakika haberine göre... Sakarya'da Taşkısığı bölgesinde havai fişekleri taşıyan kamyonda patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer, canlı yayında aktardı.
Sakarya'da Taşkısığı bölgesinde havai fişekleri taşıyan kamyonda patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda 8 kişinin yaralandığı gelen bilgiler arasında.