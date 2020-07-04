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Sakarya’da havai fişek deposu neden patladı? Uzman isimden A Haber’e özel açıklamalar

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Giriş: 04.07.2020 11:11
Güncelleme:04.07.2020 11:12
Hendek'te havai fişek fabrikasında dün saat 11.15 sularında bir patlama yaşandı. Patlama sırasında 4 kişi yaşamını yitirdi. 1'i ağır 114 kişinin yaralanırken kayıp olan 3 kişiyi arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Peki fabrikada patlama neden ve nasıl oldu? A Haber canlı yayınına bağlanan patlayıcı yüksek mühendisi Yüksel Maral önemli bilgiler aktardı.

"İÇERİDE HARARETİ ARTMIŞ PATLAYICI MADDE VAR"

Patlayıcı yüksek mühendisi Yüksel Maral, "Bölgede alevlerin tamamen söndüğünü söyleyebiliriz ancak içeride harareti artmış patlayıcı madde var. Bunlar bir statik elektrik boşalması ya da küçük bir ısı kaynağına maruz kalma durumunda dahi patlayabilecek malzemeler. Tamamen üstleri açılmadan riskler bertaraf edilmeden soğutma çalışmaları tamamen uygulanmadan buranın güvenli olduğunu söylemek mümkün değil. " dedi.

"YENİ YASAL DÜZENLEME GEREKİYOR"

Yüksel Maral, "Patlayıcı üretim yerleri için doğru bir mevzuat yazılması gerekiyor. Nasıl üretilecekleri hangi şartlarda tesis imal edileceği ya da depolamanın nelere göre yapılacağı yeni bir yasa ile belirlenmeli. Eski bir tüzük ile şu anda yapılıyor. Herkesin çok basit gördüğü havai fişeğin ne kadar zararlı olduğunu dün gördük. Sürekli olarak denetlemek şart." ifadelerini kullandı.

AİLELER ÖNEMLİ UYARI

Maral kimyasal gaz tehlikesi ile ilgili olarak, "Havaya atıldığın renk cümbüşü oluşmasına yarayan kimyasallar var. Bunlarında yanması ağır kimyasal gazlar çıkartmaktadır. Bunların solunması kronik rahatsızlığı olan ve solunum sıkıntı yaşayan insanlara zarar verir. Bugün çocukların dışarı çıkarılmasını ya da oynatılmasını doğru bulmuyorum. Camların açılması yanlış bu konuda ailelerin gerekli tedbirleri alması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

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