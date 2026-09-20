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Hayatını hiçe sayıp küçük kızı kurtardı! Onur İnci'ye İngiltere'den kahramanlık ödülü
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Hayatını hiçe sayıp küçük kızı kurtardı! Onur İnci'ye İngiltere'den kahramanlık ödülü

Londra'da küçük bir kızın hayatını kurtarmak için kendisini motosikletin önüne atan Türk restoran müdürü Onur İnci, gösterdiği cesaretin ardından İngiltere'de gündem oldu. Kızı son anda kurtaran ancak kendisi ağır yaralanarak günlerce hastanede tedavi gören İnci'ye, Merton Belediyesi tarafından anlamlı bir ödül verildi. İngiltere'nin konuştuğu kahraman Onur İnci, yaşadığı o anları ve sonrasında yaşananları A Haber'e anlattı.

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