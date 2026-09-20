Ayşegül Yaşar dosyasında cinayet itirafı! Cansız bedeni gösterilen yerde bulundu

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 26 Ağustos'ta kaybolan Ayşegül Yaşar için yürütülen soruşturmada yeni ve kritik bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tamer Kahveci, Ayşegül Yaşar'ı boğazını sıkarak öldürdüğünü ve cenazeyi Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki Geben Mahallesi Botaş mevkisine gömdüğünü itiraf etti. Cumhuriyet savcısı eşliğinde yapılan yer göstermenin ardından kazılan bölgede, boyun ve elleri bağlı, başına çuval geçirilmiş kadın cesedi bulundu.