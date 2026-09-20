Demirci hünnabında hasat başladı! Coğrafi işaretli üründe yeni sezon

Manisa'nın Demirci ilçesinde, bölgenin önemli tarımsal değerleri arasında yer alan coğrafi işaretli Demirci hünnabında hasat sezonu başladı. Özellikle Söğütçük Mahallesi'nde yoğun olarak yetiştirilen hünnap, ilçenin önemli üretim kaynakları arasında bulunuyor. Bu yıl hünnap üretiminde yaklaşık 250 ton rekolteye ulaşılması bekleniyor. A Haber muhabiri Tayfun Er ve kameraman Halil Karahan, hasat çalışmalarını yerinde görüntüleyerek detayları aktardı.