Türkiye Sağlık Yüzyılı'nı yaşarken Avrupa'da sağlık sistemi çöküşte

Avrupa'nın farklı ülkelerinde sağlık hizmetlerine erişim, uzun bekleme süreleri ve randevu sorunları gündemde. Milyonlarca kişinin sağlık hizmetlerine erişim için sıra beklediği belirtilirken, Türkiye'de ise şehir hastaneleri, ambulans hizmetleri ve merkezi randevu sistemi sağlık altyapısının önemli unsurları olarak öne çıkıyor. A Haber'in Özel Dosya haberinde Avrupa'daki tablo ile Türkiye'nin sağlık sistemi mercek altına alındı.