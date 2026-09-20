Yargıtay'dan emsal nitelikte karar: Emekli kadına verilen nafakaya onay çıkmadı!

Boşandığı eşiyle benzer gelir düzeyine sahip olan ve emekli maaşı bulunan kadına bağlanan yoksulluk nafakası, Yargıtay'dan döndü. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, tarafların gelirlerinin birbirine yakın olmasını gerekçe göstererek nafaka kararını hukuka aykırı buldu. Kararın ayrıntılarını A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan ve kameraman Ömer Er aktardı. Avukat İlyas Çimen, Yargıtay'ın kararını A Haber canlı yayınında değerlendirdi.