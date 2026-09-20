Anadolu Diyarı bu hafta Altınordu'da: Tarihten Boztepe'ye, fındıktan yöresel lezzetlere

Karadeniz'in incisi Ordu'nun merkez ilçesi Altınordu, tarihi mirası, eşsiz manzarası ve yöresel lezzetleriyle keşif tutkunlarını ağırlıyor. Anadolu Diyarı ekibi bu hafta, Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlık hikâyelerinden birini taşıyan Rüsumat No: 4 Gemisi'nden 510 rakımlı Boztepe'ye, fındığın emek dolu yolculuğunu anlatan müzeden coğrafi işaretli helvaya ve meşhur Ordu pidesine uzanan renkli rotayı ekrana taşıyor. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan ve kameraman Mustafa Aydın, Altınordu'daki tarihi ve kültürel durakları görüntüleyerek bölgenin öne çıkan değerlerini aktardı.