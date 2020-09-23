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Sağlık çalışanlarına saldırı girişiminde bulunmuşlardı! 5 kişi gözaltına alındı

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Giriş: 23.09.2020 15:30
Güncelleme:23.09.2020 15:30
Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 3 kişi daha gözaltına alındı.

Gözaltındaki şüpheli sayısı 5'e çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, hastanenin yoğun bakım kapısını zorlayan kişilerin kimlikleri tespit edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Zanlılar, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Lütfü Karakuş'a ifade verecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sağlık çalışanlarına yönelik eylemleri içeren görüntüleri ihbar kabul ederek şüpheliler hakkında, "kamu malına zarar verme", "görevini yaptırmamak için direnme", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından soruşturma başlatmıştı.

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