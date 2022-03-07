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Sağlık Bakanlığı'na bağlı UMKE ekiplerinden Ukrayna - Romanya sınırında sağlık hizmeti

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Giriş: 07.03.2022 21:14
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı'na bağlı UMKE ekipleri, Ukrayna - Romanya sınırında Ukraynalılar ve Türk vatandaşlarına sağlık hizmeti veriyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı videoda otobüsle tahliye edilen Ukraynalılar ve Türk vatandaşlarına UMKE ekiplerinin bilgilendirme yaptığı görülüyor.
Sağlık Bakanlığı’na bağlı UMKE ekiplerinden Ukrayna - Romanya sınırında sağlık hizmeti
Sağlık Bakanlığı'na bağlı UMKE ekiplerinden Ukrayna - Romanya sınırında sağlık hizmeti
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