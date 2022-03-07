07 Mart 2022, Pazartesi
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Sağlık Bakanlığı'na bağlı UMKE ekiplerinden Ukrayna - Romanya sınırında sağlık hizmeti
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı'na bağlı UMKE ekipleri, Ukrayna - Romanya sınırında Ukraynalılar ve Türk vatandaşlarına sağlık hizmeti veriyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı videoda otobüsle tahliye edilen Ukraynalılar ve Türk vatandaşlarına UMKE ekiplerinin bilgilendirme yaptığı görülüyor.