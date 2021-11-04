Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu duyurdu | 4 Kasım 2021 vaka vefat aşılama verileri

Sağlık Bakanlığı son 24 saatlik koronavirüs (Kovid-19) verilerini duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 832 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 482 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son rakamları yorumladı. Bakan Koca, "Tablodaki aşı oranları bizi yanıltmamalı, 84 Milyon içindeki karşılıklarını dikkate almalıyız. Bir doz aşı olanların tüm nüfusa oranı %67,2'dir. İki doz aşı olanların oranı ise sadece %59. Toplumsal bağışıklığı sağlayabilmek için bu oranın %70'in üzerine çıkarılması gereklidir.'' dedi.