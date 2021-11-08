Sağlık Bakanlığı 8 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve vefat rakamları

Sağlık Bakanlığı 8 Kasım 2021 tarihine ait koronavirüs (Kovid-19) tablosunu duyurdu. Bakan Koca, "Eksik aşıların yaptırılması ve aşı oranımızın yükselmesi gerektiğini ısrarla vurguluyoruz. Bu konuda sahadaki kararlılığımız devam ediyor. Fakat salgın şartlarının üstesinden gelmenin sadece aşıya bağlı olmadığını hiç unutmamalıyız. Virüsün artan dolaşım hızına karşı tedbir şart." dedi.

Sağlık Bakanlığı 8 Kasım 2021 tarihine ait koronavirüs (Kovid-19) tablosunu duyurdu.

Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 832 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 824 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından son verileri yorumladı.

Bakan Koca, "Eksik aşıların yaptırılması ve aşı oranımızın yükselmesi gerektiğini ısrarla vurguluyoruz. Bu konuda sahadaki kararlılığımız devam ediyor. Fakat salgın şartlarının üstesinden gelmenin sadece aşıya bağlı olmadığını hiç unutmamalıyız. Virüsün artan dolaşım hızına karşı tedbir şart." dedi.

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU (8 KASIM 2021)

Bir günde toplam 357 bin 832 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 28 bin 255 olarak kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi.

En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 79,38 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 89,68 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 117 milyon 562 bin 317'e yükseldi.

"AŞILAMADA İLK SIRADA ORDU VAR"



Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 83,5 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu'yu Amasya, Muğla, Kırklareli, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne takip etti.

"EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA"



Bakanlığın tablosuna göre yüzde 54,3 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.