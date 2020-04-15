Sağlık Bakanı Koca’nın dikkat çektiği filyasyon ekibi nasıl çalışıyor? Prof. Dr. Arıca A Haber’de açıkladı

Türkiye’deki olumlu durumun filyasyonla ilgili olduğunu belirten Aile Hekimliği Uzmanı Prof. Dr. Seçil Arıca, ‘’Bu tablo daha çok filyasyonla ilgili yani birinci basamakta özellikle aile hekimlikleri ve ilçe sağlık müdürlüklerinin yaptığı filyasyonun çok büyük ilgisi var. Filyasyon nedir? Tespit edilen pozitif vakaların etrafındaki diğer hastaları taramak ve erken dönemde onlara tedavi uygulamaktır. Bunu ilçe sağlık müdürlükleri ve aile hekimleri yapıyorlar.’’ İfadelerini kullandı ve filyasyon ekibinin çalışma metodunu anlattı.