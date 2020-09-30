Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası canlı yayında flaş açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Türkiye olarak tedarik girişimlerini başlattık. Yaş ve kronik hastalık önceliğini gözeten bir aşılama programımız olacak. Bağlantıda olduğumuz ülkeler aşıdan sonuç aldıklarını rapor ettiler. Türkiye'de halen 13 aşı çalışması sürmekte çok yakında kendi aşımızın üretimine başlayacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası canlı yayında flaş açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Türkiye olarak tedarik girişimlerini başlattık. Yaş ve kronik hastalık önceliğini gözeten bir aşılama programımız olacak. Bağlantıda olduğumuz ülkeler aşıdan sonuç aldıklarını rapor ettiler. Türkiye'de halen 13 aşı çalışması sürmekte çok yakında kendi aşımızın üretimine başlayacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.