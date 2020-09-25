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Sağlık Bakanı Koca: Tedbirleri uygularsak influenza virüsünden de korunmuş oluruz

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Giriş: 25.09.2020 20:14
Güncelleme:25.09.2020 20:14
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aldığımız tedbirleri ihmalsiz uygularsak, influenza virüsünden de korunmuş oluruz. İki virüsle aynı anda mücadele etmek zorunda kalmayız." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aldığımız tedbirleri ihmalsiz uygularsak, influenza virüsünden de korunmuş oluruz. İki virüsle aynı anda mücadele etmek zorunda kalmayız." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, "İnancıma göre bu toplum, sağlık çalışanına şiddet gösterenini dışlar. Toplumun dışlaması ise hapis kadar ciddi cezadır." açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, "Aşıyla ilgili haberler, dünyanın eline tutuşturulmuş bir teselli değildir, gerçektir fakat önümüzde daha birçok ay var." diye konuştu.

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