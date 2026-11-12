New York'ta bina çöktü! 2 kişi hayatını kaybetti, enkaz altında kalanlar var

ABD'nin New York kentinde, Brooklyn bölgesindeki bir binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla kişi yaralandı. New York İtfaiye Teşkilatı, çökmenin ardından enkaz altında mahsur kalanların bulunduğunu açıkladı. Olay yerinden gelen görüntülerde büyük bir enkaz yığınının oluştuğu görülürken, arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede kurtarma çalışmaları devam ederken can kaybının artmasından endişe ediliyor.